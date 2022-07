Come racconta Tuttosport, Juventus e Udinese hanno iniziato a confrontarsi per verificare su che basi imbastire la trattativa e l’avvio non è stato esattamente soft in quanto la valutazione del club friulano per il proprio giocatore sfiora i 30 milioni. Sul terzino ci sono la Fiorentina, l’Atletico Madrid e il Nottingham Forest promosso in Premier League, ma l’appeal della Juventus ha un peso non indifferente sulle scelte dell’argentino.