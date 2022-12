Il ristoratore marchigiano, Andrea Serrani, che nel novembre del 2021 si è reso colpevole di un palpeggiamento in diretta ai danni della giornalista Greta Beccaglia al termine di un Empoli-Fiorentina di campionato, è stato condannato per molestie sessuali a 1 anno e 6 mesi. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero. Inoltre, a Beccaglia andrà un risarcimento corposo, una provvisionale di 15mila euro è stata imposta nei confronti di Serrani. 10mila euro complessivi di indennizzi sono stati stabiliti anche a favore dell'Ordine nazionale dei giornalisti e all'Associazione della stampa nazionale e toscana.