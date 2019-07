Come comunicato dalla nota ufficiale del Padova, Benjamin Mokulu Tembe saluta la Juventus e si unirà ai biancorossi per le prossime tre stagioni. Il giocatore, in forza alla squadra U23, era arrivato a Torino lo scorso anno, per dare esperienza alla seconda squadra: classe '89, il belga ha disputato 12 partite e segnato 4 gol in maglia bianconera.