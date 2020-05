L'ex attaccante della Juventus Under 23, Benjamin Mokulu, ora al Ravenna ha parlato ai microfoni di GrigiorossoOnair. Ecco le sue parole, ricordano il periodo in bianconero: "Mi sono allenato con giocatori fortissimi come Cuadrado, Chiellini, Cristiano Ronaldo e Bonucci, è stato un onore. Giocare in C è sicuramente più utile di un campionato Primavera, c’è una enorme differenza. Numero di Maglia? Alla Juve ho preso il numero 7 sapendo che avrebbe fatto parlare perché è il numero di Cristiano Ronaldo, sono stato contento di averlo condiviso".