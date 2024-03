Come scrive La Gazzetta dello Sport, Moiseè intenzionato a lasciare il segno allada qui alla fine della stagione, nelle tredici gare (o quattordici, in caso di finale di Coppa Italia) che mancano a chiudere il sipario. L'attaccante classe 2000, che a gennaio è stato a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid, non ha ancora rinunciato al sogno legato alla convocazione pere punta a ritagliarsi più spazio possibile per provare a convincere il CT Luciano Spalletti a portarlo con sè e il resto degli azzurri in Germania per il torneo finale.