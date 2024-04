Sembrano buone le condizioni di Moisein vista della partita di domenica tra. Pare che l'attaccante classe 2000 si sia lasciato finalmente alle spalle tutti gli ultimi problemi fisici, almeno a osservare quanto ha mostrato oggi in allenamento alla Continassa : l'azzurro, spronato costantemente dai compagni, ha segnato anche un paio di gol, cosa che non gli è ancora riuscita in partite ufficiali. Kean, che a gennaio è stato a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid, non si è mai sbloccato in questa stagione, pertanto spera di farlo nelle prossime sfide prima di definire il suo futuro che sembra destinato a essere lontano da Torino.