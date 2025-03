Getty Images

Moise Kean riscrive la storia della Fiorentina: battuto Giuseppe Rossi

2 ore fa



Moise Kean ha riscritto le statistiche della Fiorentina con una stagione da incorniciare. Con 16 reti in Serie A, è diventato il primo italiano a superare le 15 marcature in un singolo campionato con i viola dai tempi di Giuseppe Rossi nel 2013/14, come evidenziato da Opta.



L’attaccante classe 2000 sta vivendo un momento di forma straordinario, confermandosi uno degli attaccanti più prolifici del torneo. La sua esplosività e capacità di finalizzazione stanno trascinando la Fiorentina, che ha trovato in lui il bomber tanto atteso.



Dopo anni di alti e bassi, Kean sembra finalmente aver trovato la continuità necessaria per affermarsi ai massimi livelli. Se continuerà a segnare con questa regolarità, non solo sarà fondamentale per le ambizioni della Fiorentina, ma potrebbe anche riconquistare un posto di rilievo in Nazionale, diventando un punto fermo per il futuro dell’attacco azzurro.