Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha fatto un accenno anche a Moise. Ecco le sue parole: "Ho parlato con Moise, è saltato il trasferimento. Gli ho detto di mettersi a lavorare, a mettersi in piedi. Sarà utile nell'ultima parte della stagione: è un po' che è fermo, deve pensare a lavorare".Come noto, nei giorni scorsi l'attaccante azzurro classe 2000 era a un passo dall', che ha scelto di non ingaggiarlo dopo che le visite mediche hanno rivelato che per recuperare completamente dall'infortunio avrebbe necessitato di più tempo del previsto. Per lui, ora, una nuova chance in bianconero, nella parte di stagione che conduce all'Europeo.