Moise Kean non si ferma più: ancora un goal per la Fiorentina

Getty Images

Partita ricca di emozioni al Franchi, dove la Fiorentina sta affrontando il Celje. Dopo essere andata sotto nel punteggio per la seconda volta, la squadra viola ha trovato il pareggio immediatamente grazie a un guizzo di Moise Kean, che sta cercando di lasciare il segno in maglia gigliata.Al 67’, l’ex attaccante della Juventus ha risposto con freddezza allo svantaggio: avanzando palla al piede verso l’area avversaria, si è portato il pallone sul piede destro e ha lasciato partire un tiro a giro preciso e potente, che si è insaccato alle spalle del portiere. Un gran gol, che ha fatto esultare il pubblico presente sugli spalti.

In un primo momento, la rete era stata annullata per fuorigioco, ma dopo un lungo controllo al VAR, il gol è stato convalidato, ristabilendo così la parità sul 2-2. La Fiorentina dimostra carattere e reattività, con Kean che si conferma elemento prezioso nel reparto offensivo.La gara resta aperta e combattuta, con entrambe le squadre che continuano a cercare il gol del vantaggio in un match vivace e pieno di ribaltamenti di fronte.