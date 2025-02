AFP via Getty Images

Kean, l'intervista

Dopo la doppietta segnata contro l'Inter, Moise Kean è stato intervistato a Sky Sport e non sono mancati i riferimenti anche alla Juventus "Basta crederci. Ho trovato una città, una squadra e un gruppo che mi vuole bene. Il ct in tribuna? Spalletti sa che lavoro sodo e mi ha sempre dato ottimi consigli. Qualcuno mi sta rimpiangendo? Non so di cosa stai parlando, sono qua a Firenze, sto bene e penso a fare bene qua".