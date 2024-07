Nel primo test match stagionale della nuovadi Raffaele Palladino, Moiseè stato schierato titolare e ha segnato dopo 14 minuti, siglando il 2-0 e il suo primo gol in maglia viola. Determinato a riscattare una stagione precedente sfortunata, chiusa senza gol, l'attaccante italiano è pronto a conquistare la titolarità assoluta. In attesa dei match ufficiali, Kean si sta impegnando al massimo per dimostrare il suo valore e avviare la nuova stagione con una performance convincente.