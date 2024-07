Non benissimo Kean pic.twitter.com/FDHUkwcejd — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) July 12, 2024

Nella giornata di oggi, laha presentato Moisein conferenza stampa, seguito da un evento che ha visto l'ex attaccante della Juventus impegnato in campo con alcuni giochini. Tra le attività proposte, Kean doveva calciare dei palloni su un bersaglio da freccette. Il risultato, però, non è stato dei migliori, e il video dell’esibizione, condiviso sui social dal giornalista Flavio Ognissanti, è diventato virale. La performance non convincente ha scatenato l'ironia dei tifosi bianconeri, che hanno prontamente commentato e condiviso il video.