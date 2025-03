Moise Kean: 'Firenze mi mostra calore, in passato ho avuto difficoltà'

Getty Images

Le parole, riportate da calciomercato.com, di Moiseal canale Uefa:CALCIO E MUSICA - "La musica è iniziata per me quando ero piccolo. Da dove vengo, giochiamo a calcio e facciamo musica. Giocavo a calcio e gareggiavo in battaglie rap con gli altri ragazzi. È così che è iniziato. Ovviamente, ho sempre sognato di giocare a calcio e di pubblicare la mia musica un giorno".HO RICEVUTO UN DONO - "Col tempo ho capito molte cose, non ultima che se sei bravo in due cose, è un dono. Molte persone hanno una certa carriera, ma sono brave anche in qualcos'altro. Voglio anche condividere il messaggio che puoi fare tutto ciò che vuoi nella vita.

ENERGIA - "La musica ti dà... come posso dirlo... È qualcosa che riguarda l'energia di una persona. Riguarda l'energia: forse ascolti un genere di musica diverso o forse ascolti la stessa musica, e forse da lì nasce un sentimento di amicizia. Sei tipo, "Ah, ascolta la stessa musica che ascolto io". È un punto di partenza interessante e da quel posto possono nascere così tante relazioni con le persone".LE EMOZIONI DEL CALCIO - "Con il calcio, beh, come sai, le emozioni generate dal calcio non possono essere raccontate a parole: dopo un gol, o dopo aver riconquistato una palla davanti alla folla, con tutti che mettono il cuore in mano e ti fanno sentire le loro emozioni. Penso che sia semplicemente fantastico.IL DISCO - "Scrivo musica da molto tempo ma non sono mai riuscito a pubblicarla, perché ero più concentrato a fare altre cose. Quindi, un giorno, mi sono semplicemente fermato e ho detto a me stesso: "Guarda, voglio che le persone capiscano, perché è importante inviare quel messaggio a molte persone".ETICHETTATI COME CAVALLI - "È bello sapere che i calciatori ora fanno musica, ed è una cosa positiva perché la gente ci vede sempre e ci etichetta come cavalli o qualcosa del genere. Cavalli che devono andare là fuori in campo e esibirsi. È semplicemente qualcosa di bello da vedere per le persone esterne, perché anche noi siamo persone normali. Potrebbe esserci qualcuno a cui piace suonare il pianoforte nei suoi giorni liberi, per esempio, e il calcio non è l'unica cosa che li aiuta a staccare la spina e a sentirsi bene, ma sfortunatamente la gente potrebbe non capire.FIORENTINA - "Appena sono arrivato, Firenze mi ha mostrato tanto calore. Questo ti fa sentire bene, soprattutto se sei come me e hai avuto problemi in passato. Questa città mi ha davvero accolto a braccia aperte e questo mi ha dato la forza di continuare a impegnarmi e di essere coerente in tutto ciò che faccio".I TIFOSI - "Il fatto è che i tifosi pagano così tanto per venire a vederti allo stadio e quindi vogliamo fare spettacolo, esibirci per loro e assicurarci che si divertano, perché ci sono bambini allo stadio e i loro genitori che amano il calcio. Quindi, mi piace festeggiare dopo aver segnato e andare ad abbracciare i tifosi con i miei compagni di squadra. Questo non può essere raccontato a parole, perché se sei lì quando la squadra ha segnato tutto lo stadio è in festa... non puoi raccontarlo a parole".POSSO FARE DI PIU' - "I primi mesi stanno andando abbastanza bene. So che posso fare di più, so che possiamo fare di più come squadra. Siamo una grande squadra e questo significa molto. Avere un gruppo di persone come quello che abbiamo in questa stagione alla Fiorentina ti dà molto, ed è quello di cui avevo davvero bisogno"FINALI PERSE - "Non parliamo quasi mai delle finali perse. Inoltre, le vecchie ferite non ti aiutano nel qui e ora. Abbiamo parlato di quelle partite ma non molto, e in ogni caso, sconfitte come quelle ti spingono a fare meglio, a migliorarti. Spero che andremo lontano come squadra perché siamo un grande gruppo e lo meritiamo"