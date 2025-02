'Moise Kean è l'attaccante più forte del campionato'

Getty Images

Le parole di Waltera Radio FirenzeViola:"Non sono vere e proprie certezze ma nemmeno scarti. Zaniolo ha un peso rilevante come calciatore, ancora non ha trovato il suo percorso ma Kean aveva avuto un passato simile e auspico anche per lui una traiettoria di carriera simile a quella che sta avendo il numero 20 della Fiorentina che in questo momento è la punta più forte del campionato. Firenze è spettacolare nel far esaltare certi giocatori perché ha un pubblico partecipe e motivato.La spinta dello stadio spesso è essenziale per certi giocatori. Zaniolo può fare come Kean, anche perché Palladino è un ottimo allenatore. Palladino è stato bravo a dare fiducia a Kean, con le parole e con le scelte. Io sono sicuro che succederà anche con Zaniolo, che ha qualità muscolari, tecniche e di temperamento. Appena lascerà perdere certi atteggiamenti spiccherà il volo".