Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex Juventusha parlato della sua nuova avventura alla: "In questo gruppo mi trovo molto bene, i compagni di squadra mi hanno accolto nel migliore dei modi", il suo commento. "Palladino lavora molto sul campo, pretende tanto. Ci chiede di muovere molto il pallone, di toccare spesso la palla che è una cosa importante per tutti per tenere vivo il gioco e far arrivare tanti palloni agli attaccanti. Non sento la pressione di essere centrale nel progetto Fiorentina. Le pressioni sono altre, sono qui per dimostrare di poter giocare a calcio e dare il meglio per la Fiorentina. Sono positivo in vista della prossima stagione, siamo un ottimo gruppo, siamo giovani. Ho fiducia nella squadra. Sono stato fortunato a giocare in squadre importanti e tornei importanti come la Premier League e nel campionato francese. Al Paris Saint Germain giocare con compagni come Neymar e Mbappé mi ha aiutato tantissimo, erano esempi per me e in ogni allenamento mi fermavo con loro per capire delle cose".