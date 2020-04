E' stato considerato il Donnarumma di Spagna, vista la tenera età in cui ha provato ad imporsi nel grande calcio. Oggi, Moha Ramos, è ancora di proprietà del Real Madrid, anche se gioca nel Birmingham. Eppure, il periodo vissuto in blancos gli è rimasto nel cuore, anche se visti gli anni - classe '00 - avrà sicuramente modo di tornarvi. In particolare, il portiere ha ricordato un episodio legato a Cristiano Ronaldo: "Le medaglie di campione del Mondiale per club del 2017 e del 2018 la conservano i miei genitori, mentre Cristiano mi donò due telefonini in due occasioni. Una cosa che mi è rimasta nel cuore, ero così emozionato che non sono nemmeno riuscito a dirgli grazie"