Chi è Selinay Gürgenç, la moglie di Comolli che potrebbe avere un ruolo alla Juventus

Chi è Selinay Gürgenç, moglie di Comolli

non sarà solo nella sua nuova esperienza lavorativa alla Juventus , iniziata nella serata di ieri con il comunicato di rito: a Torino infatti, come racconta Tuttosport, ci sarà anche sua moglie, che a sua volta potrebbe ricevere un incarico ufficiale all'interno dell'organigramma bianconero.I due hanno già collaborato in passato: in Turchia, al Fenerbahçe, lei si occupava della comunicazione del club, mentre al Tolosa ha ricoperto il ruolo di responsabile per la strategia sportiva e lo sviluppo della cultura societaria. Gürgenç, laureata in Economia con un master in Management sportivo, affianca da tempo Comolli nelle sue esperienze professionali. Nel frattempo, il nuovo direttore generale della Juventus ha già ricevuto numerosi messaggi di sostegno e affetto da parte dei tifosi attraverso i social. Comolli, molto attivo sui suoi profili personali, ha aggiornato la sua foto nel pomeriggio di ieri, subito dopo l’annuncio ufficiale: a corredo, la nuova maglia bianconera.