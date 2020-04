L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi torna sul discorso Calciopoli, e spiega il motivo delle intercettazioni pubblicate qualche giorno fa sul suo profilo Twitter: "Io non ho bisogno di mandare messaggi a nessuno, riporto solo la realtà: Calciopoli è stata una grossa farsa, non lo dico solo io, lo dicono tutti - ha detto a Calciomercato.com - Siccome quando si parla di certe cose bisogna essere documentati, ho voluto mostrare che se pubblico un'intercettazione con giorno e ora, corrisponde alla verità. Ormai Calciopoli è il passato, ma la realtà va ancora riportata. Se qualcuno ha qualcosa da eccepire, perché non mi querela? Non lo fanno perché sanno che ho ragione".