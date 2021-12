Non è molto ottimistasulle possibilità di vittoria della Juventus a Bologna. Dalle colonne di Libero - nella sua consueta rubrica - l'ex dg bianconero ha pronosticato un pareggio: "Ci sembra il risultato più probabile che servirebbe più al Bologna per non essere inghiottito nella seconda parte della classifica. Di un punto se ne farebbe poco la Juve impegnata ad entrare tra le prime quattro: impresa certamente non facile perché le squadre di testa ci sembrano troppo lontane da raggiungere e, tra l’altro, in un momento di forma migliore". Insomma, la sfida del Dall'Ara, secondo Moggi, non farà che frenare ulteriormente la rincorsa della Juve.