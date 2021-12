Le parole dia Report: "Ti posso dire chi comandava il calcio e non mi querela nessuno. Non avendo avuto illeciti riscontrati è stato detto che c’era un sistema, il sistema Moggi. Il sistema Moggi condizionava il campionato. Come si poteva con presidente della Lega contro, la Federazione contro CONI contro designatori contro? Lepore il capo del tribunale di Napoli dice: processo nell’interezza del calcio, ma lo dice quando il processo è quasi finito. Chi vuoi processare ora, il calcio è questo qui"– "Ridicolo.. Di fronte alle squadre comeche avevano centinaio di milioni di plusvalenze, lì le procure hanno annullato tutto, da noi è durata 2 anni. La Juve patteggiò contro impiegati infedeli, che in realtà eravamo noi della Triade. Il GUP ha rifiutato patteggiamento della Juve perché il fatto non sussiste. Il sistema delle plus è un debito che si protrae nel futuro, una scaletta che poi arriva a 2-300 milioni. Il Covid una barzelletta, può valere il botteghino, 50 milioni. Ma con bilanci in negativo di 2-300 milioni non è il Covid."– "Ce ne sono di potentissimi,. Altri che aiutano i club. Il procuratore non fa male al club ma i club si fanno male da soli. Io ho fatto le squadre forti con Raiola.