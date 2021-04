Oggi vi abbiamo documentato le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo juventino Luciano Moggi sui temi principali di casa Juve, ospite radiofonico nella trasmissione "Tutti Convocati". Oltre a parlare dei singoli giocatori, in particolare dei "tre della cena a casa McKennie", Moggi si è soffermato anche sulla posizione in bianconero di Andrea Pirlo: "Non credo che il futuro di Pirlo si possa decidere mercoledì. Sono convinto che la Juventus farà una bella partita. Il Napoli subisce tanto, probabilmente i bianconeri possono adattarsi bene e fare risultato".