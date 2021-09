A Radio Marte, Lucianoha parlato di Cristianodando un forte parere: “Sono legato e affezionato a Napoli e l’ho dimostrato. Poi il professionista va dove può vincere, guardiamo Conte.. Il napoletano vede la prospettiva prima degli altri e questo mi ha sempre portato fortuna perché ho preso tanti giocatori importanti e quindi vittorie. Sono contento per Napoli e mi auguro che faccia un gran campionato, le squadre principali ora sono un po’ decadute.Senza Ronaldo l’equilibrio è più chiaro. Conoscendo lo spogliatoio ho avuto l’esperienza di Maradona, i giocatori avevano fiducia massima nel capobranco.Ronaldo ha bisogno della squadra. Il centrocampo non era dei migliori e i risultati si sono visti. Poi a livello di spogliatoio sicuramente la Juventus perde qualcosa, soprattutto per quello che toglievi agli altri.Napoli-Juventus la vedrò in televisione perché in quel periodo sarò in Francia, magari si vede anche meglio. Che vinca il migliore, non posso fare il tifo per una della due. E la migliore potrebbe essere il Napoli”.