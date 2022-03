Intervenuto sulle colonne di Libero, Luciano Moggi ha parlato della lotta per un piazzamento in Champions League tra le squadre di Serie A, con un breve accenno alla sfida odierna di campionato tra Juve e Sampdoria. Ecco il commento dell'ex dirigente bianconero: "L'Atalanta deve assolutamente vincere se vuole ancora lottare con la Juve, che sarà impegnata a Genova contro la Sampdoria in una partita il cui risultato più probabile sembra il pari. È in gioco l'ultimo posto disponibile per la qualificazione in Champions".