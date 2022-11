Berlino, anno 2006. Si diedero appuntamento i giocatori più forti al mondo. Di quei giocatori, 9 erano della Juventus. La #Juventus non aveva bisogno di nessuno per vincere. Gagliarda, bella com’era, ormai imprendibile, doveva essere fermata. #calciopoli #cofanetto #christmasbox pic.twitter.com/vbi9EsCGip — Luciano Moggi (@LucianoMoggi) November 3, 2022

L'ex dirigente dellaovvero l'anno in cui i bianconeri furono estromessi dalla Serie A dopo Calciopoli. Una storia che però non è mai finita e continua a far discutere anche dopo 16 anni, come dimostrato anche dopo le ultime dichiarazioni dMoggi, tramite i social, ha detto questo a riguardo: "Berlino, anno 2006. Si diedero appuntamento i giocatori più forti al mondo. Di quei giocatori, 9 erano della Juventus. La Juventus non aveva bisogno di nessuno per vincere. Gagliarda, bella com’era, ormai imprendibile, doveva essere fermata".