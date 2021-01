Luciano Moggi torna nel calcio? L'ex direttore generale della Juve è vicino a Francesco Di Silvio, ora al Foggia. Intervistato da Gianlucadimarzio.com, ecco le sue parole: ""Francesco Di Silvio è un amico e quando mi ha detto della sua idea di prendere il Foggia per riportarlo in A, gli ho detto che era un’ottima idea. Quando lui avrà bisogno di consigli, ci sarò sempre per lui. Ma da qui a parlare di un ingresso mio in società, ce ne passa. Foggia è una città che merita più della categoria attuale e sono certo che Di Silvio abbia ambizioni prestigiose. Poi io sono seguace di Padre Pio e quindi guardo a quella terra con una simpatia particolare. Ma la mia adesso è solo amicizia con Di Silvio. Soltanto consigli a un amico".