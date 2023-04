Sulle colonne di Libero è tornato a parlare Lucianodi Calciopoli. Le sue parole:"Se Abodi ha perso le mie chiavette riascolti “Report”. Mi dispiace signor ministro Abodi, per lo smarrimento della chiavetta… Comunque dopo la trasmissione di Report non ne avrà più bisogno e visto che a Radio Anch’io, il giorno stesso della trasmissione, ebbe a dichiarare che se ne fosse stato in possesso, avrebbe allertato “immediatamente” le autorità competenti, spero adesso che lo faccia perché Report ha scoperchiato la pentola. Basterà mettere in fila le dichiarazioni di Franco Carraro, il vero manovratore del campionato, intese a salvaguardare alcune società dalla retrocessione, con intromissione anche nella lotta al vertice: prima di Inter-Juventus del 2004, telefonava a Bergamo imponendogli di dire all’arbitro Rodomonti di non fare favori alla Juventus e di pensare magari a chi stava dietro (Inter)".