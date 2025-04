Moggi torna a parlare del futuro di Antonio Conte

Getty Images

Le parole di Luciano Moggi

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha commentato ai microfoni di TMW le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, che hanno fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Il tecnico salentino, infatti, ha lasciato intendere possibili riflessioni sul proprio futuro a Napoli, scatenando un’ondata di speculazioni.Per Moggi, però, le parole di Conte non sono affatto un indizio di addio imminente, bensì una mossa ben studiata per scuotere l’ambiente partenopeo.CONTE – "Ho letto tutti i giornali sulle dichiarazioni di Conte ipotizzare l’addio. Lui ha imparato da noi che bisogna dare un obiettivo alle squadre. E quindi Conte ha sentito il dovere di svegliare una squadra. Ha proposto ai calciatori degli obiettivi. Sa perfettamente che il pubblico di Napoli è sportivo, ma ha detto determinate cose per svegliare la squadra dal sonno che l’aveva accompagnata per tutta la partita."

Secondo Moggi, dunque, quella di Conte è stata una strategia comunicativa per scuotere i suoi giocatori, più che un reale segnale di crisi. Un modo per riaccendere motivazioni e responsabilità, in pieno stile “vecchia scuola”, proprio come si faceva ai tempi della Juventus vincente.