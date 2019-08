L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi scrive un editoriale su Libero dopo l'appello della Juve ​alla Corte d' Appello Federale circa la decisione di assegnare lo scudetto del 2006 all'Inter. "​I bianconeri chiedono che venga tolto ai nerazzurri quello scudetto che loro avevano vinto sul campo, ma che Guido Rossi revocò per assegnarlo all' Inter. Per chi ancora non lo sapesse, Guido Rossi era l' ex consigliere interista, che qualcuno mise alla guida della Figc probabilmente per mettere a punto un disegno ben preordinato. Era fin troppo evidente la cosa, tanto che un Giudice Sportivo in carica in Figc, l' avvocato Giuseppe Benedetto, dette le dimissioni dall' incarico così motivandole: «La sera voglio addormentarmi in pace con la mia coscienza»", scrive Moggi.



CREDIBILITA' - Moggi elenca poi i vari pareri contrari alla decisione presa nell'estate del 2006 che costò alla Juve due scudetti e la retrocessione. Tra coloro che criticarono la decisione ​l' ex presidente della Corte Costituzionale Baldassarre, il giornalista Enzo Biagi ma anche ​Carlo Porceddu, a quel tempo alla Corte d' Appello Federale. "Chissà - conclude Moggi - ​se oggi la Corte D' Appello Federale avrà voglia di scrollarsi di dosso questo fardello: ridarebbe credibilità al calcio e alla giustizia sportiva stessa".