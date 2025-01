Moggi: 'Thiago Motta? Devo dire una cosa'

Luciano Moggi su Thiago Motta

Lucianosulle colonne del quotidiano Libero come di consueto ha commentato l'attuale periodo della Juventus. Le sue parole:"Nella Juventus sembra affiorare immaturità di tutti, mister compreso, che potrebbe frenare la corsa della squadra anche verso l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions, nonostante non ci siano grandi avversari, almeno per il quarto posto. Non regge più la scusante di Thiago Motta che incolpa i tanti impegni della sua squadra come causa di questi cedimenti oltretutto contro il Napoli che deve pensare alla sola partita settimanale".