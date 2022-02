1









Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato a 7 Gold: "Io credo che la Juventus, con Federico Gatti, abbia fatto un grande colpo, ma in prospettiva. Al momento è da considerare in evoluzione, deve ancora crescere. La mia sensazione è che Bremer vada alla Juventus"



DYBALA - "Potrebbe finire all'Inter".