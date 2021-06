Nel suo editoriale per Libero, Luciano Moggi torna su un vecchio affare di mercato e svela un retroscena su Giampiero Boniperti e Alessandro Del Piero: "Per dire la verità ci fu anche un diverso modo di vedere le cose calcistiche tra me e lui, e avvenne quando, entrato alla Juve nel 1994, trovai Del Piero, che si trovava a New York con la nazionale italiana per i Mondiali, ceduto al Parma. Mi affrettai a partire per l’America, dove stavano già Tanzi e Pastorello, presidente e ds dei gialloblù, per tentare il recupero del giocatore che, dopo lunghissime trattative, riuscii a riportare a Torino in cambio di Dino Baggio".