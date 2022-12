L'ex direttore generale della Juve, Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it, dove ha parlato anche della chiavetta consegnata ad Andrea Agnelli.'Ci sono tutte le intercettazioni di Calciopoli, tutti. Si possono tranquillamente ascoltare. La viva voce dei protagonisti. E stabilire chi erano i veri colpevoli. Io non faccio questo per incolpare. Assolutamente no. Perché la gente è tranquillamente libera di decidere tra virgolette chi ha fatto e chi non ha fatto. Ho soltanto fatto questo per discolparmi di colpe che non ho mai avuto'.