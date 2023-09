Luciano, a Radio Bianconera, ha parlato così del rapporto con gli Ultras."Il rapporto coi tifosi è sempre stato buono, anche perché io ponevo la questione dei biglietti in omaggio. Agli ultras non conveniva rompere questo accordo, perché veniva meno questa condizione e perché la Juve vinceva sempre con me. Cosa ne penso delle limitazioni attuali? Questo aspetto va rivisto, perché il calcio è folklore: i sostenitori non devono essere limitati. Però non bisogna dare loro un dito, altrimenti si prendono tutto il braccio".