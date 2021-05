Sulle pagine di Libero, Luciano Moggi ha parlato dello sfogo di Lapo Elkann, ricordandogli il suo atteggiamento nel 2006: "Quello che sta cercando adesso c’era sicuramente fino alla Juve del 2006 e magari con maggiore qualità. Purtroppo a quel tempo qualcuno, infischiandosi della storia e della maglia, intese porre fine a quella Juve. […] Giraudo e Moggi, incolpevoli e indifesi, furono banditi dal calcio senza che qualcuno abbia mai provato rimorso", si legge sul quotidiano.



La risposta di Lapo non si è fatta attendere: "Caro Luciano, De André cantava: Si sa che la gente dà buoni consigli, Sentendosi come Gesù nel tempio, Si sa che la gente dà buoni consigli. Se non può più dare cattivo esempio".