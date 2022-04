A Radiobianconera, Luciano Moggi è tornato su Juve-Inter: "Se era rigore quello contro la Juventus, era rigore anche quello contro Zakaria. Questo mi sembra logico. La Juventus non meritava di perdere. La vittoria sull’Inter avrebbe generato un fenomeno. Avrebbe messo la squadra di arrivare seconda o terza, ma anche facilitato il Napoli a vincere il campionato. A me il Var non è piaciuto. Io ho sentito da tante parti “meno male che è arrivato il Var, così la Juventus non vincerà più dei campionati”.