Intervenuto durante l'Assemblea degli Azionisti, l'ex direttore della Juve Luciano Moggi è tornato a parlare anche di Calciopoli.'Volevo continuare dicendo che, se è vero che è stato riaperto il caso plusvalenze, pensano di aver trovato cose nuove di cui discutere per la Juventus. Ma dovrebbe essere riaperta Calciopoli, perché è una ferita che non si rimargina né per noi né per la Juventus'.