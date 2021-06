L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato a AM Network, soffermandosi sul possibile arrivo di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato della Vecchia Signora: "Lo conosco da tempo ed è una persona saggia, che può dire la sua nell’economia della squadra. È un gran tifoso della Juventus, e anche quando era alla Ferrari so che non ha mai perso una partita. Credo sia una buona scelta per i bianconeri, di una persona riflessiva che cerca sempre di guardare al futuro".