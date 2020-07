A Radio Amore, l'ex dg bianconero Luciano Moggi ha parlato dei problemi di Sarri: "La Juventus di Sarri? Non è che stia facendo grandi cose, vince perché ha grandi campioni, ha Ronaldo che porta avanti risultati. Ma come gioco è perfettamente uguale a quella di Massimiliano Allegri, anzi, la sua aveva anche la migliore difesa ed il miglior attacco. Inoltre secondo me il problema di Sarri, non è legato a Sarri stesso, ma è legato a chi vuole vincere migliorando il gioco, per cambiare gioco bisogna cambiare giocatori, e prendere pedine adatte per fare ciò".