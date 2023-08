Lucianosulle colonne di Libero ha parlato della Juventus. Le sue parole:"Della Juventus vittoriosa ad Udine dovremmo prima di tutto parlare di inversione di rotta nella gestione della partita: specialmente nel primo tempo ha comandato le operazioni anziché subire l’avversario, cosa insolita per la squadra di Allegri. Ha cercato addirittura di stanarlo. Se dovesse continuare con quella fame di vittoria dimostrata alla prima uscita, potrebbe inserirsi nei quattro posti Champions e anche lottare per la vittoria finale, considerando che non avrà impegni infrasettimanali per l’Europa. Una prima risposta ce la potrà dare all’Allianz contro il Bologna. Per noi è favorita".