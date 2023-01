. Questo il "valore" economico, stando a quanto svelato da Calcio e Finanza, dell'intervento di Luciano- che di certo non era passato inosservato - durante l'delladel 27 dicembre scorso, in cui era anche stato approvato il bilancio al 30 giugno 2022 (con una perdita di 238 milioni di euro): l'ex dirigente del club bianconero aveva difeso strenuamente il presidente dimissionario Andreasul caso plusvalenze, per poi consegnargli unacontenente, a suo dire, tutti i file relativi a, compresi gli stralci delle intercettazioni telefoniche riguardanti altri club italiani.- Secondo i documenti dell'assemblea che C&F ha avuto modo di visionare, Moggi possiede direttamente, pari allo 0,0000008% del capitale. "L'ex dirigente - si legge sul noto portale specializzato in temi economico-finanziari - non era infatti presente tra gli azionisti del club bianconero nell'ultima assemblea dei soci andata in scena a fine novembre 2021: considerando il prezzo medio tra fine novembre 2021 e fine dicembre 2022, pari a 0,35 euro per azione,". Un acquisto recente, insomma, che fa pensare come la scelta di volere anche poche azioni in mano fosse legata proprio alla possibilità di intervenire in assemblea per schierarsi accanto ad Agnelli.