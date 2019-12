Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato del futuro di Max Allegri: "Vi posso dire quale sarà la prossima squadra di Massimiliano Allegri. Qualora il Barcellona non riuscisse a vincere la Champions League, Allegri sostituirebbe l'attuale tecnico dei catalani Valverde", le sue parole. A 7Gold, Moggi ha poi rincarato la dose: "La situazione di Valverde mi ricorda quella di Carlo Ancelotti quando il mister di Reggiolo era al Real Madrid. Anche lui aveva l'obbligo di vincere la Champions League per essere confermato".