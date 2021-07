, intervistato da Leggo, ha parlato del nuovo allenatore della Juventus"Mi piace Allegri, questo è sicuro. Credo che il suo ritorno sia importante per la società bianconera. ​Oltre a essere molto valido a livello tecnico/tattico, sa leggere le partite mentre accadono. Come è noto, ogni gara può cambiare più volte durante il suo svolgimento. Allegri è in grado di leggerle e sa intervenire nel modo migliore".Moggi ha poi analizzato la sfida: "Il ritorno di Allegri alla Juventus e gli addii di Conte e Hakimi dall’Inter hanno già riequilibrato, a oggi, la situazione. Poi bisognerà capire cosa accadrà nel mercato".