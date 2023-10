Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l'ex dirigente della Juve Luciano Moggi ha commentato il caso legato alle scommesse.'Giuntoli non ha bisogno di consigli, ma sicuramente prenderà un centrocampista. Non so come gestirei la situazione di Fagioli e Pogba, con me dirigente non sarebbe mai accaduto tutto questo. Dipende molto dall’ambiente. Avrei fatto attenzione, poi ovviamente non sono infallibile neanche io'.