Luciano Moggi, ex dg della Juventus, dice la sua sulla lotta scudetto che oltre a Inter e Juve vede coinvolta anche la Lazio, ora a soli tre punti dalla coppia in testa alla classifica: "Io sono convinto che lo Scudetto lo vincerà la Juventus anche se ora è prima in classifica insieme all'Inter - dichiara l'ex dirigente bianconero - E dico di più. La Juventus sarà prima con oltre dieci punti di vantaggio sull'Inter di Antonio Conte. La Juventus ha molte più alternative rispetto all'Inter: Maurizio Sarri ha a disposizione due squadre e, nel lungo periodo, questa cosa fa la differenza".