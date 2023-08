Luciano, a Radio Bianconera, ha parlato così del momento della Juve e non solo: “Non bisogna dare troppa enfasi alla vittoria di Udine - ha detto nel corso di "Cose di Calcio" - ma concentrarsi già sulla partita con il Bologna. Abbiamo visto tante cose positive, un primo tempo eccellente, ma bisogna aspettare per esaltarsi, vediamo come si comporta questa squadra contro altre avversarie, a cominciare dai rossoblù che non sono un cliente semplice”."Sul Consiglio di Stato? Non è difficile dare una motivazione di questa scelta, basta ricordare quello che disse l'avvocato della Juventus di allora, Zaccone, che chiese di mandare il club in Serie B con penalizzazione, normale che se chiedi di ridarti quello Scudetto, di fronte a dichiarazioni del genere fatte ai tempi dal tuo avvocato non possano certo restituirtelo”.