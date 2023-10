Luciano, intervistato danel Podcast Wolf, parla delle specificità dellacome azienda: "In Italia siamo propensi ad uccidere chi si eleva al di sopra degli altri. Per quanto riguarda l’azienda è strutturata in una maniera tale professionale e professionistica che difficilmente si può ritrovare nel calcio. Adesso sì, ci può essere l’Inter, il Milan e il Napoli. Soprattutto l’Inter, tra quelle che sono strutturate in un certo modo".L'ex direttore generale dei bianconeri aggiunge: "La Juventus però ha sempre portato un cliché diverso nel modo di fare e di impiego dei giocatori, di tutto quello che attiene ad una società che si chiama azienda, non solo società sportiva. Questo fatto di aver vinto molto e di essere strutturata meglio degli altri ha portato l’odio".