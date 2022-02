"Lasciamolo perdere, farebbe meglio a stare zitto". Così Luciano Moggi ha parlato di Maurizio Sarri, aggiungendo poi un parere anche sulla Juve: "Fastidio alle prime quattro? In questo momento no sicuro. Deve - dice a One Football Club - puntare al quarto posto, ma in futuro sicuro. Il Presidente della Juve ha detto in più riprese che voleva ritornare ad essere competitivi dopo un anno sabatico. Ha preso uno dei migliori in attacco, mentre Zakaria è un buon giocatore. I loro acquisti sono sicuramente azzeccati, Vlahovic è inutile parlarne, riempie l’area avversaria in un modo che la Juve non faceva da tanto tempo. Ha cominciato bene, adesso vediamo il resto. Sicuro che dal prossimo anno punterà allo scudetto".