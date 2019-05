Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla a RB del prossimo allenatore dei bianconeri: "Penso che il giorno giusto sarà lunedì. Al momento la Juve ha bisogno di una squadra che sia completata nella difesa e nel centrocampo. Queste cose mancano più di un allenatore. Sarri giusto per la Juve? Preferisco non pensarci. Allegri? Ci sono tante cose che non mi tornano e non vorrei che qualcuno si pentisse. Non sapete cosa significa che non ci sia più Allegri. Mandare via Allegri è stata una stupidaggine. Conte? La Juve sapeva in anticipo che l’Inter voleva prendere Conte e doveva giocare d’anticipo e prenderlo".



ICARDI - "Bisogna vedere se viene con moglie o senza. Per quello che ha fatto fino ad ora non mi fa pensare che sia il rinforzo giusto, è una controfigura di Icardi".