1









Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha analizzato la stagione del Napoli: "Come giudico le obbiezioni all'operato di Gattuso come allenatore? Rino fa un gioco di contropiede: quando prendi un nuovo tecnico, devi essere a conoscenza delle peculiarità della sua filosofia calcistica. Gattuso ha sempre giocato così, non gli si può chiedere di fare altro. Fa bene il suo lavoro, al punto che con la Fiorentina si è rivisto il Napoli delle migliori edizioni.



SU SARRI – “Alcuni tifosi del Napoli gradirebbero rivedere Maurizio Sarri? Non riesco proprio a capirli, sinceramente. Sarri ha tradito il Napoli e la città: quando sento che qualcuno lo rimpiange, mi viene da ridere”.