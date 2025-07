Moggi rivela: 'Osimhen? Mi è arrivata una voce'

14 minuti fa



Le parole di Luciano Moggi a 1 Station Radio:



OSIMHEN - "Mi riferisco al Milan. A me è arrivata questa voce qualche giorno fa. Più Milan che Juventus, anche perché la Juve ha un’altra grana da sistemare, che è quella di Vlahovic. Parliamo di 75 milioni per il nigeriano, mica bruscolini, quindi per i bianconeri è complicato. Penso che la linea di condotta del Napoli sia semplice: se dai certi giocatori a squadre che possono darti fastidio in campionato, ti fai male da solo.



È inutile rinforzarsi se poi rinforzi anche il tuo avversario, quindi De Laurentiis non lo venderà mai in Italia. Lato Juve, anche la situazione Vlahovic ricorda un po’ quella di Osimhen, con la differenza che il serbo non è finito fuori rosa, ma a gennaio potrebbe firmare a zero. Difficile trovare club disposti a pagare 70-80 milioni per lui, oggi. La Juventus ha un problema con Vlahovic perché lui ha il coltello dalla parte del manico: se lo prendi adesso, lo devi pagare; se aspetti tre o quattro mesi, lo puoi prendere a parametro zero. È una situazione difficile da gestire per un club. In certe situazioni conviene aspettare e non forzare la mano".